Вход | Регистрация
Курсы валют (21.07.2017):
$59.2418-0.1287 68.2762-0.1246
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Малооблачно
+16° +24° +23°
Ночь
21 июля		 Утро
21 июля		 День
21 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
20 июля в 17:28
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.

20 июля в 16:39
В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.
В Татарстане на допвыборах подсчет голосов будет делаться с помощью QR-кодов.

Метод применят при составлении протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов, которые пройдут 10 сентября.

20 июля в 16:05
Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане
Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане

Казанская художественная школа намерена продолжить работу в прежнем режиме.

20 июля в 14:41
Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета
Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета

Участок от Ризовского кольца имеет протяженность 6,4 км в каждую сторону.

20 июля в 10:52
ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток
ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток

Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспорта и наличие необходимых документов. Как оказалось, некоторые водители выходят на линию с нарушениями требований безопасности.

20 июля в 09:41
В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата
В Набережных Челнах женщина утонула на глазах у брата

Трагедия произошла рядом с лодочной станцией «Маяк». По предварительным данным, после застолья женщина пошла купаться и в какой-то момент пошла ко дну.

20 июля в 09:17
В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта
В Челнах в поселке ЗЯБ сегодня перекроют движение транспорта

В поселке ЗЯБ на улице Комарова, от улицы Х. Такташа до улицы Жукова, с 14:00 до 22:00 будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях в связи с проведением дорожных работ.

20 июля в 09:07
Россия попала в число худших стран для пенсионеров
Россия попала в число худших стран для пенсионеров

Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. Самое последнее место теперь занимает Индия. Чуть выше расположились Греция (42 место) и Бразилия (41 место).
20 июля в 08:37
Присоединение Крыма к России включат в школьную программу
Присоединение Крыма к России включат в школьную программу

Минобрнауки РФ готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России.

20 июля в 08:37
За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов
За три года в Татарстане отремонтируют 820 детсадов

В текущем году в программу капремонта включено 146 образовательных организаций, в том числе 110 детсадов. На ремонт дошкольных учреждений направлено 1620 млн рублей.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 9

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
21 июля 2017г. 01:33

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане

Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане

Народный артист России Константин Хабенский завершил художественное руководство Студиями творческого развития в регионах. Об этом актер сообщил еще 1 июля на фестивале «Оперение-2017» в Сочи.

«Замечательно, что Студии, которые семь лет назад казались мне и моим единомышленникам невероятной мечтой, выросли в такой большой, громкий и уверенный проект. Мы многое вложили в их создание – колоссальные творческие ресурсы, время и финансы. Я очень рад, что все было не зря, и с гордостью смотрю на то, что происходит со Студиями сейчас. Проект вышел на тот уровень, когда он может существовать и развиваться самостоятельно, не оглядываясь на мои комментарии и оценки. Я спокойно отпускаю их в свободное плавание, а сам продолжаю свой творческий путь дальше. Уверен, что у каждой из одиннадцати Студий впереди большие достижения», – прокомментировал Константин Хабенский.

Каждый из воспитанников Студий творческого развития получил письмо от артиста. В отдельном письме Константин Хабенский благодарит друзей и партнеров, которые все эти годы поддерживали проект в каждом из одиннадцати городов, где в настоящий момент работают Студии. Он выражает надежду на то, что помощь Студиям в городах и регионах будет осуществляться независимо от его решения.

«Наша студия будет работать в прежнем режиме, мы надеемся, что связь с Константином Юрьевичем на этом не прекратится», – прокомментировал по телефону корреспонденту ИА «Татар-информ» один из педагогов казанской школы-студии, режиссер Рустам Фаткуллин.

Напомним, первая в Казани творческая студия Константина Хабенского открылась весной 2010 года на базе лицея № 116. Осенью 2011 года открыла двери вторая казанская студия на базе гимназии № 122. В 2013 году школьные студии объединились в общегородскую студию творческого развития К. Хабенского, которая обрела свой дом в детском центре «Экият».

Занятия проводятся в трех возрастных группах: младшая (1 – 4-й классы), средняя (5 – 7-й классы), старшая (8 – 11-й классы). Преподавателями казанской студии также являются: Вадим Кешнер, Сергей Мосейко, Тятьяна Сорокина, Наиль Ибрагимов, Наиля Фаткуллина, Александр Карпеев, Елена Семина, пишет ИА "Татар-Информ".

Рустам Фаткуллин также сообщил о том, что казанцы с новой постановкой удостоились признания на одном из российских фестивалей.

В 2011 году был создан ежегодный фестиваль «Оперение» - недельный слет Студий творческого развития. В разные годы фестиваль проходил в Перми, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске и других городах. Летом 2017 года фестиваль «Оперение» проходит в Сочи и объединяет студийцев из 11 городов России.

В 2014 году студийцы вместе с Константином Хабенским и другими известными актерами участвовали в создании благотворительного музыкального спектакля «Поколение Маугли», который за три года увидели более чем 50 000 зрителей в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Москве. Сборы от продажи билетов на спектакль направлялись в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Благодаря зрителям спектакля, ставшего Лауреатом 12-ой международной театральной премии им. Станиславского, Фонд смог вовремя оказать адресную медицинскую поддержку 27 подопечным.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru