Хабенский отказался от руководства своей студии в Татарстане

Народный артист России Константин Хабенский завершил художественное руководство Студиями творческого развития в регионах. Об этом актер сообщил еще 1 июля на фестивале «Оперение-2017» в Сочи.
«Замечательно, что Студии, которые семь лет назад казались мне и моим единомышленникам невероятной мечтой, выросли в такой большой, громкий и уверенный проект. Мы многое вложили в их создание – колоссальные творческие ресурсы, время и финансы. Я очень рад, что все было не зря, и с гордостью смотрю на то, что происходит со Студиями сейчас. Проект вышел на тот уровень, когда он может существовать и развиваться самостоятельно, не оглядываясь на мои комментарии и оценки. Я спокойно отпускаю их в свободное плавание, а сам продолжаю свой творческий путь дальше. Уверен, что у каждой из одиннадцати Студий впереди большие достижения», – прокомментировал Константин Хабенский.
Каждый из воспитанников Студий творческого развития получил письмо от артиста. В отдельном письме Константин Хабенский благодарит друзей и партнеров, которые все эти годы поддерживали проект в каждом из одиннадцати городов, где в настоящий момент работают Студии. Он выражает надежду на то, что помощь Студиям в городах и регионах будет осуществляться независимо от его решения.
«Наша студия будет работать в прежнем режиме, мы надеемся, что связь с Константином Юрьевичем на этом не прекратится», – прокомментировал по телефону корреспонденту ИА «Татар-информ» один из педагогов казанской школы-студии, режиссер Рустам Фаткуллин.
Напомним, первая в Казани творческая студия Константина Хабенского открылась весной 2010 года на базе лицея № 116. Осенью 2011 года открыла двери вторая казанская студия на базе гимназии № 122. В 2013 году школьные студии объединились в общегородскую студию творческого развития К. Хабенского, которая обрела свой дом в детском центре «Экият».
Занятия проводятся в трех возрастных группах: младшая (1 – 4-й классы), средняя (5 – 7-й классы), старшая (8 – 11-й классы). Преподавателями казанской студии также являются: Вадим Кешнер, Сергей Мосейко, Тятьяна Сорокина, Наиль Ибрагимов, Наиля Фаткуллина, Александр Карпеев, Елена Семина, пишет ИА "Татар-Информ".
Рустам Фаткуллин также сообщил о том, что казанцы с новой постановкой удостоились признания на одном из российских фестивалей.
В 2011 году был создан ежегодный фестиваль «Оперение» - недельный слет Студий творческого развития. В разные годы фестиваль проходил в Перми, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске и других городах. Летом 2017 года фестиваль «Оперение» проходит в Сочи и объединяет студийцев из 11 городов России.
В 2014 году студийцы вместе с Константином Хабенским и другими известными актерами участвовали в создании благотворительного музыкального спектакля «Поколение Маугли», который за три года увидели более чем 50 000 зрителей в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Москве. Сборы от продажи билетов на спектакль направлялись в Благотворительный Фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Благодаря зрителям спектакля, ставшего Лауреатом 12-ой международной театральной премии им. Станиславского, Фонд смог вовремя оказать адресную медицинскую поддержку 27 подопечным.
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