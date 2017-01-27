Коран на современном татарском языке выйдет в конце 2017 года

В Татарстане готовят для публикации новое издание Корана. Он будет на современном татарском языке.

Как рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сегодня существует шесть тафсиров – толкований Корана на татарском языке – однако все они сложны для восприятия.

- Мы хотим издать новый тафсир на современном татарском языке – так, чтобы он был понятен и легок для восприятия всех без исключения татар. Сейчас работа по подготовке тафсира идет полным ходом. Готово уже больше половины издания. К работе привлечены несколько экспертов, в том числе из Всемирного конгресса татар, поскольку мы хотим, чтобы труд этот стал общим для всего татарского народа, - рассказал Самигуллин.

Издание должно выйти в свет уже к концу года, пишет Татпресса.