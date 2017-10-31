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31 октября в 14:28
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»

Это большой действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек.

31 октября в 13:47
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)

И вновь челнинское предприятие не изменяет своим традициям - в пикантных съемках приняли участие сотрудницы НЧКЗ.

31 октября в 11:08
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц

Волонтеры распространяют ориентировки по социальным сетям.

31 октября в 08:33
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку

Как сообщил руководитель управления здравоохранения  Челнов Олег Сабаев, подготовленная вертолётная площадка даст возможность КДМЦ доставлять тяжелобольных детей в республиканские больницы.

31 октября в 08:18
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл

Заключенных отправлют в изоляторы Марий Эл, чтобы решить проблему перелимита. На сегодня в РТ в СИЗО содержатся 2245 подозреваемых, что превышает лимит наполняемости на 203 человека.
31 октября в 08:09
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре

Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения.

31 октября в 08:05
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск

В остальные дни пригородные поезда будут следовать согласно действующему расписанию.

30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
31 октября 2017г. 22:52

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в 13:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)

Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)

Набережночелнинский крановый завод выложил в видеохостинг проморолик со съемок корпоративного календаря на 2018 год. Судя по видео, он, как всегда, будет весьма пикантным. По традиции в съемках принимают участие сотрудницы НЧКЗ. 

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Комментарии:

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31.10.2017 19:51

Обычное порно=)

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31.10.2017 20:26

Мальчик, ты видишь здесь ограничитель по возрасту? Кыш отсюда... а обычное порно(не эту съемку, конечно)  посмотришь, когда тебе будет 18+

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