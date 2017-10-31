Набережночелнинский крановый завод выложил в видеохостинг проморолик со съемок корпоративного календаря на 2018 год. Судя по видео, он, как всегда, будет весьма пикантным. По традиции в съемках принимают участие сотрудницы НЧКЗ.
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|31 октября в 14:28
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»
Это большой действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек.
|31 октября в 13:47
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
И вновь челнинское предприятие не изменяет своим традициям - в пикантных съемках приняли участие сотрудницы НЧКЗ.
|31 октября в 11:08
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц
Волонтеры распространяют ориентировки по социальным сетям.
|31 октября в 08:33
КДМЦ Челнов к юбилею получил в подарок вертолетную площадку
Как сообщил руководитель управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев, подготовленная вертолётная площадка даст возможность КДМЦ доставлять тяжелобольных детей в республиканские больницы.
|31 октября в 08:18
В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл
Заключенных отправлют в изоляторы Марий Эл, чтобы решить проблему перелимита. На сегодня в РТ в СИЗО содержатся 2245 подозреваемых, что превышает лимит наполняемости на 203 человека.
|31 октября в 08:09
Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешеходов на зебре
Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения.
|31 октября в 08:05
На праздники из расписания выводятся электрички Набережные Челны – Ижевск
В остальные дни пригородные поезда будут следовать согласно действующему расписанию.
|30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.
|30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.
|30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Комментарии посетителей
Я не хочу 3 урока татарского языка и 2 урока татарской литературы... СОВСЕМ не хочу экзаменов по татарскому...
Дорогая Кузнецова...Вы хоть раз в школе были, хоть раз смотрели дневник своего ребенка? Там написано по 3 урока...
http://v-chelny.ru/online/smi-zaderzhan-eks-rukovoditel-tukaevskogo-ispolkoma-i-rodstvennik-shajhrazi/
Мальчик, ты видишь здесь ограничитель по возрасту? Кыш отсюда... а обычное порно(не эту съемку, конечно) ...
Так в чём проблема ??? Писали на днях, что у экс-главы, Асылгараева, при обыске 20 млн.руб. нашли... Что значит - НЕТ...
Обычное порно=)
Лина, СПАСИБО...
А чему огорчаться? Если русский (и многие другие языки) и идёт по пути татарского, то идёт медленно... И что ж с...
Я сказал то, что сказал. Русский язык идет по пути татарского языка. Так что, чему там больно радоваться?
Лина, большое спасибо за поддержку и очень полезные и инструктивные советы...
Обращение к родителям школьников: “Дорогие родители школьников! Хочу вас заверить, что все ваши мечты и...
Надо полагать, информация накапливалась не один год. Думается, что интересы русскоязычных жителей здесь...
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В 2013 году Институт национальной стратегии опубликовал доклад, в котором Республикам Татарстан и...
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/49877
Да в курсе, конечно. Это было сказано на совещании в Йошкар-Оле. С этого все и началось
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