Набережночелнинский крановый завод выпустил широко анонсируемый корпоративный календарь на 2017 год. Несмотря на резонансный видеоанонс с места фотосъемок, юбилейный выпуск календаря стал гораздо целомудреннее, чем в прошлые годы. И не удивительно, ведь "мисс ноябрь-2017" - начальник транспортного отдела предприятия - супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова, а декабрь представляет его дочь, Виолетта.
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Сегодня в новостях:
|29 декабря в 08:41
Челнинец украл уличные гирлянды с елки
В полицию обратились сотрудники торгового центра в 18 комплексе. Они сообщили, что с елки, стоящей рядом с магазином, похитили новогодние украшения на сумму 6 тысяч рублей.
|29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год
Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.
|29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.
|29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».
|28 декабря в 17:03
Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы
Часть новогодних праздников президент России отведет для любимых им занятий спортом, включая плавание и хоккей.
|28 декабря в 15:59
В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан
Сейчас в регионе приступили к реализации первого этапа проекта «Приемная семья для пожилого человека», рассказала министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
|28 декабря в 14:29
В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Чистопольском районе лоб в лоб столкнулись Форд и Фольксваген с людьми.
|28 декабря в 13:26
В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»
Юные бугульминцы получили из рук благотворителей подарки, среди которых современный смартфон, лыжный комплект, теплая куртка, велосипед.
|28 декабря в 13:09
Булгар банк перестал выдавать деньги
С кризисом ликвидности столкнулся шестой по счету банк с татарстанскими корнями за последнее время.
|28 декабря в 11:25
Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория
Его поддержал совет старейшин города, пояснив, что “данный вопрос является неэтичным для нашей ментальности”.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
Провальный фронт «полковника» Магдеева Мэр Набережных Челнов выдает проигрыши за победы и присваивает...
“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...
А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...
Ну требуйте - ваше право. У нас гражданское общество. У тех, с кого требуют, тоже есть право - на эти требования...
Рифнур, Вы бредите ? Почему по 10% а не по 9% или не по 11%? А с остатков эти 10 % - это сколько в абсолютных цифрах? А...
Далее. Если деньги на зарплату перечислены, но уже потерялись и никогда не найдутся, то есть два варианта: 1....
Дорогие физ .лица и юр .лица.давайте скинемся у кого есть деньги в рас.счетах тфб.Скинемся по 10% остатков денег...