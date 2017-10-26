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26 октября в 14:49
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.

26 октября в 13:32
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей

Он решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов.

26 октября в 12:47
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

15-16 ноября в ИТ-парке Челнов состоится форум «Цифровое производство и будущее автопромышленности». Приедет президент РТ и представители автозаводов России.
26 октября в 11:37
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

- Мы зашли слишком далеко. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет!- сказал Минниханов.
26 октября в 10:49
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков

В номере гостиницы, где проживала задержанная, полицейские нашли 200 г наркотиков. Из нескольких тайников, оборудованных девушкой, оперативники изъяли более 1400 г вещества.
26 октября в 09:13
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ

Соцпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагают скидку 10% от стоимости машины. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах.

26 октября в 08:47
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны

Участились случаи обмана, связанные со схемами «разблокировка банковской карты», «родственник попал в беду», «компенсация за купленные лекарства» и «начисления «надбавок».
26 октября в 08:33
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия

В таком случае при подаче документов касательно имущества на основании доверенности сделка не состоится, а собственника уведомят о попытке совершить противоправные действия.
26 октября в 08:03
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе

39-летний мужчина за рулем Land Rover сдавая назад не убедился в безопасности своего маневра.

25 октября в 16:36
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Учителя татарского языка за закрытыми дверями приняли резолюцию в адрес министра РФ Ольги Васильевой.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
26 октября 2017г. 17:34

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 12:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

15-16 ноября в ИТ-парке Набережных Челнов состоится Машиностроительный кластерный форум «Цифровое производство и будущее промышленности», сообщает пресс-служба мэрии города. 

В мероприятии планируют принять участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан, Фонда развития промышленности, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, руководители крупных автомобильных предприятий России – BAW-RUS Motor Corporation, GM-AVTOVAZ, Автомобильный завод Scania, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), Камский автомобильный завод (КамАЗ), Нефтекамский автозавод (НефАЗ), Павловский автобус (ПАЗ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Уральский автомобильный завод (УралАЗ) и т. д.

В рамках Форума планируется проведение ряда тематических мероприятий, в том числе пленарной сессии на тему «Индустрия 4.0 – новые вызовы и новые возможности для развития промышленности» и Семинара «Роботизация промышленности: опыт Европы и России», Круглого стола «Аддитивные технологии: лучшие практики» с участием крупных промышленных предприятий Российской Федерации.

В первый рабочий день Форума, последует целый ряд семинаров и круглых столов, на которых участники обсудят перспективы и проблемы отрасли. Во второй день запланированы ознакомительные поездки на заводы ПАО «КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга», Нижнекамскнефтехим, Нижнекамскшина. Форум продлится два дня.

По итогам работы Машиностроительного кластерного форума будет принята резолюция. Регистрация на официальном сайте Форума http://машфорум.рф/ Контактное лицо по вопросам организации Форума: Светлана Сидирякова, тел. 8 (8552) 53-43-54, +7-905-371-49-63, эл. почта sidiryakova.s@innokam.pro.

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