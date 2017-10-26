Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

15-16 ноября в ИТ-парке Набережных Челнов состоится Машиностроительный кластерный форум «Цифровое производство и будущее промышленности», сообщает пресс-служба мэрии города.
В мероприятии планируют принять участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан, Фонда развития промышленности, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, руководители крупных автомобильных предприятий России – BAW-RUS Motor Corporation, GM-AVTOVAZ, Автомобильный завод Scania, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), Камский автомобильный завод (КамАЗ), Нефтекамский автозавод (НефАЗ), Павловский автобус (ПАЗ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Уральский автомобильный завод (УралАЗ) и т. д.
В рамках Форума планируется проведение ряда тематических мероприятий, в том числе пленарной сессии на тему «Индустрия 4.0 – новые вызовы и новые возможности для развития промышленности» и Семинара «Роботизация промышленности: опыт Европы и России», Круглого стола «Аддитивные технологии: лучшие практики» с участием крупных промышленных предприятий Российской Федерации.
В первый рабочий день Форума, последует целый ряд семинаров и круглых столов, на которых участники обсудят перспективы и проблемы отрасли. Во второй день запланированы ознакомительные поездки на заводы ПАО «КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга», Нижнекамскнефтехим, Нижнекамскшина. Форум продлится два дня.
По итогам работы Машиностроительного кластерного форума будет принята резолюция. Регистрация на официальном сайте Форума http://машфорум.рф/ Контактное лицо по вопросам организации Форума: Светлана Сидирякова, тел. 8 (8552) 53-43-54, +7-905-371-49-63, эл. почта sidiryakova.s@innokam.pro.
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