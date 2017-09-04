Кубок Мэра остался в Челнах

2, 3 сентября на картодроме «КАМАЗ-Карт» прошли первые официальные соревнования по картингу на «Кубок Республики Татарстан» в личном зачете и на «Кубок Мэра г. Набережные Челны» в командном зачете.

Впервые соревнования на «Кубок Мэра» объявили открытыми - это значит, что любая команда Республики Татарстан получила возможность забрать главный трофей гонки в свой город.

Пожалуй, главной интригу в соревнования внес руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, объявив, что главным призом, которым будет поощрен победитель самого многочисленного класса на соревнованиях, станет поездка на финиш ралли «Дакар-2018» в Аргентину на 2-х человек!

Невероятно зрелищная и интригующая борьба развернулась в классе «125-А», так как именно он оказался самым многочисленным классом этой гонки. За первое место боролись: представитель Сарманово Эльвир Рахимов и представитель Набережных Челнов Данил Телепов. Юный челнинец по итогам соревнований занял первое место и именно его ждет поездка на финиш «Дакара».

Отлично показала себя команда «КАМАЗ-мастер Юниор», заняв 17 из возможных 27 призовых мест. Такой результат обеспечил первое командное место и «Кубок Мэра» остался дома, в Челнах, сообщает пресс-служба команды.