

В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

Здесь работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта.



Россияне привыкают к антисанкционным продуктам

Но, согласно результатам опроса, недовольство качеством мяса, молока и молочных продуктов растет.



В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота

В Набережных Челнах прошло первое в этом году городское совещание по организации Курбан-байрама.



В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

По итогам съезда будет принята резолюция, один из пунктов которой призывает сохранить в Татарстане статус президента.



Куда сегодня можно сходить в Набережных Челнах

Исполком Челнов предлагает ознакомиться с программой развлечений в городе на день.