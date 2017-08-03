Куда сегодня можно сходить в Набережных Челнах

Исполком Челнов предлагает ознакомиться с программой развлечений в городе на день. Список мероприятий опубликован в официальной группе администрации города Вконтакте.
11:00 - Бульвар "Энтузиастов" - Мастер-классы по пленэрной живописи
16:00 - Парк "Победа", досуговая площадка - Мульти двор. Интеллектуально-позновательная игра для детей.
16:00 - м-н "Прибрежный", площадь ГКЦ "Эврика" - Развлекательная программа для детей "Точка, точка, запятая"
16:00 - Бульвар "Энтузиастов", досуговая площадка - Игровая программа для детей "Весело живем"
18:00 - Площаль "ДК "КАМАЗ" - танцевальный вечер в стиле ретро
18:30 - Стадион "КАМАЗ" парк Гренада - 3 тур чемпионата по футболу "КАМАЗ" - "Зенит" (Ижевск)
Комментарии посетителей
Какие все жестокие , кто пытается облить грязью родителей. А ведь родители никого не обвинили, а просто...
Качество продукции может быть не изменилось но ценник...Зато Крым наш.
Как обычно - спрсить не с кого за гибель стрижей! Известно,что бездушие и равнодушие рядом идут. Рублем нужно...
Удачи, терпения и выздоровления !!!
Ну вот смотрите, шестерки от медицины, разве с вами можно нормально вести диалог ? Вы спрашиваете “Неужели Вы...
А на основании чего вы пришли к такому “ум”озаключению? В карточке же не записано: “Я, такой-то фельдшер, под...
Здоровье детей зависит в первую очередь от их родителей, и лишь потом от врачей, государства и всех...
ты бы лучше девочку жалел, когда она к тебе за помощью пришла, гнида
Диванный Вы воин. И кроме гадостей, написанных анонимно, ничего не можете. Вас просто жаль.
А вы знаете что фельдшер - убийца, главрвач ее покрывает и все это в окружении ихних лизоблюдов - поганцев ? Ой,...
А халтурить им (медикам) будет сложно, слава проклятым буржуинам, приделавшим к телефону видеокамеру. И...
А знаете, говорят, что окружение человека зависит от него самого, если в Вас столько злобы и желчи, то...
Нет, видел высший эталон интеллигентности, ровно до тех пор, когда я из кармана вместо купюр доставал...
Не оправдываю медиков, не оправдываю родителей. Никого не сужу. Сочувствую обоим сторонам безмерно... Нет...
Скрыться за цифрами и обвинять всех врачей, фельдшеров и медсестёр во всех смертных грехах, может только...
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Так если знаешь кто виноват, чего всполошился ? Иди дальше жри, гадь, убивай, вымогай деньги с пациентов,...
Это ваша фамилия такая? Валиевы сами виновны в смерти своего ребёнка, потому что безалаберно отнеслись к...
тебе тоже надо “перечитывать статью 128 УК РФ”. ты их сколько раз обвинил, гавнюк ?
Да врачи - самая умная часть ПОДОНКОВ общества. Они сначала учились в школе, “потом они очень долго учились в...