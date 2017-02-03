Кудрин предлагает отменить уголовные наказания за экономические преступления

Возглавляемый бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает вывести экономические преступления из уголовного поля — соответствующая концепция разрабатывается сотрудниками центра.

«В проекте концепции, подготовленной центром стратегических разработок, предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления и приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями. Речь идет в первую очередь о преступлениях, связанных с новыми технологиями», — пишут «Известия».

В качестве «базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба». Только в том случае, если нарушитель откажется, будет не в состоянии платить либо будет уклоняться от уплаты, предлагают применять наказание в виде лишения свободы.

Ранее Кудрин поделился прогнозами относительно российской экономики. По его словам, Россия может выйти на рост ВВП выше 3% в 2019 году и выше 4% в 2022 году, а к 2035 — увеличить ВВП вдвое, если в стране будут проведены системные реформы. «Я привожу наш прогноз возможных темпов экономического роста в случае проведения системных институциональных и структурных реформ, которые к 2019 году позволяют выйти на уровень больше 3 процентов, а к 2022 году выше 4 процентов», — заявил Кудрин. Он подчеркнул, что руководство страны ставит задачу обеспечить темпы роста экономики России выше общемировых систем, чтобы сохранить долю российской экономики в мировой системе.



