Квадратный метр жилья в Челнах стоит 36 207 рублей

Цена одного квадратного метра жилья на третий квартал текущего года в Набережных Челнах составит 36 207 рублей. Сумма установлена согласно постановления Исполнительного комитета города согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, передает пресс-служба мэрии.

Норматив стоимости одного квадратного метра жилья установлен в целях реализации федеральной программы «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». Программа призвана помочь молодым семьям в вопросе покупки жилья.