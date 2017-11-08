Кыш Бабай вошел в тройку самых популярных Дедов Морозов страны

Татарстанский Кыш Бабай занял второе место в рейтинге самых популярных Дедов Морозов России по версии аналитического агентства «ТурСтат». Он уступил только Деду Морозу из Великого Устюга.

В Топ-10 Дедов Морозов страны вошли также Паккайне (Олонец, Карелия), Саган Убген (Бурятия), Тол Бабай (Удмуртия), Юшто Кугыза (Марий Эл), Якшамо Атя (Мордовия), Хель Мучи (Чувашия), Ямал Ири (Ямало-Ненецкий АО) и Соок Ирей (Тува). Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Главный российский Дед Мороз принимает гостей в своей вотчине в городе Великий Устюг Вологодской области. В День рождения Деда Мороза 18 ноября на главной сцене вотчины состоится представление «Тайна Волшебного времени» с танцующим фейерверком.

Татарский Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы принимают гостей в резиденции в селе Яна Кырлай Арского района РТ в 80 км от Казани. В резиденции Кыш Бабая также можно встретить таких сказочных героев, как Шурале, Батыр, Убырлы Карчык (Баба Яга), Шайтан, Аждаха (Змей Горыныч), Алтынчеч (Златовласка) и влюбленных Тахира и Зухру, пишет «БИЗНЕС Online».