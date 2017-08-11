Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны

Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны. Впервые в формате 3D! Новейшие трёхмерные технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен.

19 августа в 20:00 зрители кинотеатров СИНЕМА ПАРК в 24 городах России смогут первыми увидеть легендарный фильм Джеймса Кэмерона «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» впервые в формате RealD 3D. В широкий прокат фильм выходит 24 августа.

Билеты на сайте кинотеатров СИНЕМА ПАРК www.cinemapark.ru/films/schedule/3779/