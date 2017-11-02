Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов

Некоторые города Приволжского федерального округа могут стать пилотной площадкой для эксперимента Министерства строительства и ЖКХ РФ, по которому горячую воду не будут отключать летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщил в среду замминистра Андрей Чибис.

«Это будет летний период, соответственно, сейчас мы с коллегами проводим дискуссию. Скорее всего, это будет Приволжский (федеральный округ - прим. ТАСС), хотя это не факт. Это тоже вопрос готовности, в том числе теплоснабжающих компаний», - сказал он.

Проведение эксперимента потребует дополнительных ресурсов и дополнительных затрат, считает замминистра. «Пилотный проект всегда требует напряжения ресурсов и усилий, а если не получится? Поэтому мы пока не называем конкретные территории, жители сами все увидят. У нас есть план, согласно которому мы надеемся радикально сократить сроки отключения горячей воды, две недели мы хотим сократить до максимум недели. В будущем мы пытаемся получить результат, когда в принципе перестанут отключать воду для подготовки к зиме», - пояснил Чибис.

Ранее ТАСС сообщал, что летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов. Если технологический эксперимент Минстроя и сервисных компаний окажется успешным и экономически выгодным, в перспективе горячую воду в России летом перестанут отключать.