Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”

Начальник исправительной колонии «Черный дельфин» (ИК-6) Сергей Балдин рассказал в интервью РИА Новости, что условия в пенитенциарном учреждении соответствует современным стандартам, а помещения оборудованы так, чтобы минимизировать психологическую нагрузку на сотрудников.



По его словам, помещения в колонии, выкрашенные в темно-зеленый и темно-синий цвет, угнетали персонал и притупляли бдительность. В связи с этим стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах». Кроме того, у осужденных появились телевизоры, а система видеонаблюдения была обновлена.



«Как итог, каждое подобное изменение благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии осужденных и сотрудников. Количество правонарушений снижается, нарушений установленного порядка, количество жалоб, в конце концов, снижается. Мы к этому стремимся», — заключил Балдин .



«Черный дельфин» — исправительное учреждение в Оренбургской области, считается самой большой в России колонией особого режима для пожизненно осужденных. Тюрьма рассчитана на 1,6 тысячи мест. Напомним, что там отбывают наказание преступники из Татарстана, чьи уголовные дела получили широкий резонанс: главари челнинских группировок "29 комплекс" и "Тагирьяновские" Юрий Еременко и Эдуард Тагирьянов, а так же лидеры крупнейших ОПГ Радик Галиакберов, Ринат Фахрутдинов, Фарид Галиуллин, Сергей Калинин, Владимир Малков.