Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД

Бывший полицейский на автомобиле «ВАЗ» протаранил авиагавань, причинив объекту ущерб на 6 миллионов рублей. Сейчас терминал находится в полуразрушенном состоянии, так как «безумный водитель» снёс многие стойки, пробил стеклянный купол и повредил трубу водоснабжения, сообщает KZNLIVE.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего Руслана Нуртдинова. Как пояснил изданию источник знакомый с ситуацией он является бывшим сотрудником следствия Министерства внутренних дел по республике Татарстан. На данный момент Нуртдинов возглавляет в Набережных Челнах частное охранное предприятие, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.

Мужчина на момент задержания находился в наркотическом и алкогольном опьянении. В автомобиле также были найдены наркотики, предположительно это марихуана.