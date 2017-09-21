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20 сентября в 21:04
Линар Закиров о татарском языке: “Особых жалоб со стороны населения мне не поступало”
Линар Закиров о татарском языке: “Особых жалоб со стороны населения мне не поступало”

Мэр самого “русского” в Татарстане города - Бугульмы прокомментировал “Вечерке” злободневную в республике тему - об обязательном изучении татарского языка в школах.

20 сентября в 15:12
106 челнинцев заразились ВИЧ-инфекцией с начала года
106 челнинцев заразились ВИЧ-инфекцией с начала года

Сохраняется высокий уровень диспансеризации в течение последних трех лет.

20 сентября в 15:06
Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ
Челнинские хоккеисты с победой начали сезон в ВХЛ

ХК «Челны» открывал новый сезон в первенстве Высшей хоккейной лиге играми на выезде.

20 сентября в 12:21
Автомойщик в Челнах угнал Audi Q7 и попал в ДТП
Автомойщик в Челнах угнал Audi Q7 и попал в ДТП

Скрыть следы аварии злоумышленник надеялся, хорошенько помыв автомобиль.

20 сентября в 10:31
Дорожники отремонтировали пересечение проспектов Московский и Автозаводский
Дорожники отремонтировали пересечение проспектов Московский и Автозаводский

Предприятие ЗАО “Трест Камдорстрой” обновило верхний слой асфальтового покрытия.

20 сентября в 08:55
В Челнах прошел Единый день пенсионной грамотности
В Челнах прошел Единый день пенсионной грамотности

Сотрудники челнинского управления ПФР рассказали учащимся 42-х образовательных учреждений города о том, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят, зачем нужна зеленая карточка СНИЛС и многое другое.

20 сентября в 08:51
В Набережных Челнах есть два бассейна, отвечающих всем современным требованиям
В Набережных Челнах есть два бассейна, отвечающих всем современным требованиям

Лето кончилось, но это не значит, что плавать больше нельзя. Нужно просто купить абонемент в бассейн.

20 сентября в 08:00
В Челнах проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки»
В Челнах проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки»

Сотрудники ГИБДД во время рейдов особое внимание будут уделять автомобилям с тонированными передними и лобовыми стеклами.

19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.

19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»

Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 21:04
Рубрика: Вечерка On-Line

Линар Закиров о татарском языке: “Особых жалоб со стороны населения мне не поступало”

Линар Закиров о татарском языке: &#8220;Особых жалоб со стороны населения мне не поступало&#8221;

Мэр Бугульмы прокомментировал "Вечерним Челнам" самую злободневную в республике тему - об обязательном изучении татарского языка в школах. Этот вопрос именно Линару Закирову наш корреспондент задал не случайно - Бугульма традиционно является самым "русским" городом в Татарстане. Доля русскоговорящего населения здесь достигает 70%. Наш вопрос о том, какие настроения царят среди родителей бугульминских школьников, глава города назвал провокационным, однако не стал уклоняться от ответа.

- Есть президент РФ, есть президент РТ, есть министерство образования РФ, есть министерство образования РТ... Что касается процентного соотношение русских по отношению к татарам, да, действительно, доминантное положение у русскоязычного населения. Традиционно Бугульма была русскоговорящим городом. Это не секрет. Плюс ко всему хочу сказать, мы уникальны еще и тем, что  в нашем городе почти 72% населения имеют высшее образование. Ни один город этим похвастаться не может, поверьте мне, - отметил Линар Закиров. - Поэтому здесь люди интеллигентные, образованные. Что касается моего отношения к изучению татарского языка ... ну, во-первых, для меня татарский - это родной. Во-вторых, я считаю (и, наверное, сложно с этим поспорить), что чем больше человек знает языков, тем лучше. Здесь мне сложно комментировать, что касается того, как будут дальше развиваться события. Но особых проблем и жалоб, заявлений со стороны населения, по крайней мере мне, не поступало. Ничего страшного в том, что ребенок изучает несколько языков, нет. Татарский язык язык тюркских народов. Я лично много бываю в командировках, в Казахстане прекрасно понимаю казахов, бываю в Узбекистане - понимаю узбеков, в Азербайджане понимаю азербайджанцев, в Турции я понимаю турков. Что в этом плохого? Я думаю, что это очень хорошо - знать язык.

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Комментарии:


. 20.09.2017 21:45

Сколько терминологической путаницы в этом вопросе... И в первую очередь в том, что понимают под “родным языком”. К сожалению, многие ассоциируют “родной язык” с той национальностью, к которой принадлежит человек. И никто почему-то не задумывается, а какой “родной язык” в таком случае у человека, у которого родители разных национальностей...

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. 21.09.2017 00:11

Так в том то и дело,что его изучают,мучаются,пытаются и родители и дети,но несмотря на уйму потраченного времени и сил,детя его не знают!!!Спустя столько лет изучения,они его не знают и не применяют нигде!!!А тогда для чего это нужно?Необходимо больше русского языка изучать,чтобы потом не нанимать репетиторов!И лукавит товарищ мэр.Обращались наверняка,вот только никто не услышал или не захотел цслышать,как у нас это очень часто бывает!

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. 21.09.2017 00:28

Ну-ну. У узбеков, азербайджанцев и турков язык заметно отличается. Более-менее казахов ещё можно понять, и то только основное.

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