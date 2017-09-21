Линар Закиров о татарском языке: “Особых жалоб со стороны населения мне не поступало”

Мэр Бугульмы прокомментировал "Вечерним Челнам" самую злободневную в республике тему - об обязательном изучении татарского языка в школах. Этот вопрос именно Линару Закирову наш корреспондент задал не случайно - Бугульма традиционно является самым "русским" городом в Татарстане. Доля русскоговорящего населения здесь достигает 70%. Наш вопрос о том, какие настроения царят среди родителей бугульминских школьников, глава города назвал провокационным, однако не стал уклоняться от ответа.
- Есть президент РФ, есть президент РТ, есть министерство образования РФ, есть министерство образования РТ... Что касается процентного соотношение русских по отношению к татарам, да, действительно, доминантное положение у русскоязычного населения. Традиционно Бугульма была русскоговорящим городом. Это не секрет. Плюс ко всему хочу сказать, мы уникальны еще и тем, что в нашем городе почти 72% населения имеют высшее образование. Ни один город этим похвастаться не может, поверьте мне, - отметил Линар Закиров. - Поэтому здесь люди интеллигентные, образованные. Что касается моего отношения к изучению татарского языка ... ну, во-первых, для меня татарский - это родной. Во-вторых, я считаю (и, наверное, сложно с этим поспорить), что чем больше человек знает языков, тем лучше. Здесь мне сложно комментировать, что касается того, как будут дальше развиваться события. Но особых проблем и жалоб, заявлений со стороны населения, по крайней мере мне, не поступало. Ничего страшного в том, что ребенок изучает несколько языков, нет. Татарский язык язык тюркских народов. Я лично много бываю в командировках, в Казахстане прекрасно понимаю казахов, бываю в Узбекистане - понимаю узбеков, в Азербайджане понимаю азербайджанцев, в Турции я понимаю турков. Что в этом плохого? Я думаю, что это очень хорошо - знать язык.
Комментарии посетителей
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