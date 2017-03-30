Ливада: “Проблем с деньгами у “Фона” нет”

Проблемы своей компании "Фон" Анатолий Ливада сегодня связывает с экономическим кризисом в стране. По его словам, суть кроется в ипотечных сделках в 2013 году, объем которых составлял 90%, сообщает РБК Татарстан.
«Если до этого периода квартиры покупались малыми предприятиями, фирмами, то 2013 год показал, что экономика у нас не здоровая. В то время в таких банках, как Сбербанк, ВТБ, Спурт банк возврат ипотеки составлял 40%», - заявил журналистам А. Ливада.
В ходе судебного заседания, в котором главе «Фона» избирали меру пресечения, он не раз отмечал, что главной задачей, которая стоит сегодня компанией, - достроить дома и выполнить договорные обязательства с дольщиками по передаче их квартир. По его словам, несмотря на те условия, которые сложились вокруг компании и лично ее руководителя, строительство объектов продолжается. «За тот период, в который идет следствие, мы сдали 5 домов: в Челнах два дома и в Казани остальные дома. Сегодня идет процесс передачи домов в проекте «МЧС». Дом сдан, люди получают квартиры, те дольщики, которые хотят забрать деньги, их забирают. Из того обвинения 74 человека уже получили возврат по денежным средствам», - отметил А. Ливада.
Главные надежды глава группы компаний связывает со своими «друзьями в Москве» и инвесторами, которые нашлись в столице, а также в Нижнем Новгороде.
«У меня есть письмо Грефа (Герман Греф, глава Сбербанка, - прим. Ред.) на имя президента нашего, который готов продолжить финансирование стройки «Фона» при смене застройщика или при выдаче гарантии Республике Татарстан. У меня есть инвесторы новгородские, московские. Мне очень прискорбно, что на три совещания, которые провел президент РТ, от нашей фирмы лично я не был приглашен. Это наталкивает на какую-то непонятную мысль, что кому-то выгодно содержать на улице людей с транспарантами.
По его словам в ходе реабилитационной работы, изучался опыт и других компаний, в частности ГК «СУ-155». Сегодня есть договорённость о начале финансирования объектов «Фона» банком «Госкапитал». «Сегодня мы ищем фирму, которая готова принять до 2 млрд рублей, чтобы их направить на строительство. Но еще раз хочу подчеркнуть, что у госструктур от министерства строительства, от Песошина (вице-премьер Татарстана, - прим. Ред.), который назначен президентом по работе с такими фирмами, как мы, нет никаких непониманий. Мои записи на прием полностью игнорируются, и вопрос большого финансирования с моей фирмой не решается», - сообщил гендиректор строительной компании, добавив, что проблем с деньгами у фирмы «Фон» нет.
Советский суд Казани сегодня избрал меру пресечения главе строительной компании «Фон», который подозревается в многомиллионном мошенничестве. В ходе прений, следствие настаивало на аресте А. Ливады до 13 мая 2017 года, полагая, что, оставаясь на свободе подозреваемый может оказать давление на свидетелей по делу и продолжить преступную деятельность.
Комментарии посетителей
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
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