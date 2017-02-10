Лучшую идею по благоустройству Челнов выберут по “лайкам” в интернете

В федеральном проекте по благоустройству среды обитания жителей 319 моногородов России, инициированном Фондом развития моногородов и институтом «Стрелка», неравнодушные челнинцы предложили 20 идей для улучшения жизни в городе.
Горожане предлагают построить сквер романтиков, обустроить место с выставочной зоной об истории Челнов, закончить реконструкцию набережной Тукая. Каждая инициатива набирает «лайки» и репосты, за счет чего поднимается в рейтинге сайта. Инициатива, собравшая наибольшее количество «лайков», будет реализована.
Кроме Набережных Челнов, в программе участвуют еще 6 городов из Республики Татарстан: Елабуга, Зеленодольск, Камские поляны, Менделеевск, Нижнекамск и Чистополь. Их жители также принимают участие в благоустройстве своего города, предлагая свои идеи до 28 февраля 2017 года и голосуя за самые интересные из них до 31 марта 2017 года.
Комментарии посетителей
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херня какаято
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По-моему, это единственный здесь постоянный комментатор. Им гордиться нужно:)
закатилась наверно
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Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...