Лучшую идею по благоустройству Челнов выберут по “лайкам” в интернете

В федеральном проекте по благоустройству среды обитания жителей 319 моногородов России, инициированном Фондом развития моногородов и институтом «Стрелка», неравнодушные челнинцы предложили 20 идей для улучшения жизни в городе.

Горожане предлагают построить сквер романтиков, обустроить место с выставочной зоной об истории Челнов, закончить реконструкцию набережной Тукая. Каждая инициатива набирает «лайки» и репосты, за счет чего поднимается в рейтинге сайта. Инициатива, собравшая наибольшее количество «лайков», будет реализована.

Кроме Набережных Челнов, в программе участвуют еще 6 городов из Республики Татарстан: Елабуга, Зеленодольск, Камские поляны, Менделеевск, Нижнекамск и Чистополь. Их жители также принимают участие в благоустройстве своего города, предлагая свои идеи до 28 февраля 2017 года и голосуя за самые интересные из них до 31 марта 2017 года.