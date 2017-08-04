Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип

|04 августа в 14:32
Встреча пройдет 10 августа в следственном отделе города.
|04 августа в 13:15
Несмотря на отсутствие фактического большинства депутатов, заседание постоянных комиссий признали правомочным.
|04 августа в 12:55
Набережночелнинские лицей № 78 им.А. С. Пушкина и лицей-интернат инновационных технологий № 36 заняли 5-е и 9-е место.
|04 августа в 11:37
В штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений.
|04 августа в 10:18
Народные гулянья и ярмарочная торговля будут продолжаться три дня.
|04 августа в 09:07
В задачу члена группировки входило “крышевать” в Челнах подпольные казино и таксистов.
|04 августа в 08:46
Госсоветник РТ надеется, что договор о разграничении полномочий между Казанью и Москвой все-таки продлят.
|04 августа в 08:23
Любителям и профессионалам бега предложили три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км.
|04 августа в 08:18
Центру был подарен аппарат искусственной вентиляции легких для отделения анестезиологии и реанимации детского стационара стоимостью 1 500 000 рублей.
|04 августа в 08:13
Песню он записал вместе с румынским исполнителем. (ВИДЕО)
Комментарии посетителей
Уже не одному из ваших здесь это объясняли. Вас здесь сколько таких дебилов ? - 2 шт. 3 шт. или 100 шт.? Вроде из...
Ссылаетесь на некую газету с названием «Суть времени»? Ну о-о-о-очень убедительный и правдивый источник!...
Естественно, что считаю это закономерным. (Отвечаю на Ваш вопрос). И что Вас в приведенной Вами же цитате...
До чего же нелепая и тупая смерть.
Лучше и не скажешь.
Вот всё-таки, ответьте, раз вы такие умные, что же вы дочь свою вовремя в больницу не отвезли?
Лет 15 назад, молодёжь в посёлке ГЭС таким же образом забавлялась, лягут ночью поперёк полосы движения и...
Ах да, перед экстерминатусом организаторов, сперва уничтожить их детёнышей на их же глазах: “Око за Око” ...
“Раз вы такие умные, что же вы дочь свою не вылечили, а угробили?” - Лариса Ивановна, может вам сегодня не на...
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Добрый день. Слышала, что 30 августа 2017 г. в Елабуге будет фестиваль пиротехники. Очень хочется приехать из...
На вопрос, какие лекарства купили и давали, ответа от вас нет. Рецепт пишется на те лекарства, которые в...
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А какие лекарства вы купили и как их давали?
Родители пишут: “А мы ведь полностью пологаемся на медиков и даверяем им свою жизнь когда болеем, так...
Вы о каком лекарстве говорите?
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За себя молитесь. Страшны грехи ваши. Вы недосмотрели, недоглядели за своей дочкой, погубили её. Вы свою вину...