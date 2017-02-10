

В Челнах из-за нарушений могут закрыть частный детский сад “Ягодка”

Проверяющим руководство детского сада не смогло предоставить документы о происхождении продуктов питания и сертификаты соответствия, законность перепланировки квартиры также вызвала сомнения.



Российские туроператоры из-за кризиса перестали продавать горящие туры

Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот.



Челны впервые возглавили рейтинг Минздрава Татарстана

Второе место досталось Тукаевскому району, третье – Нижнекамску. Оценка проводилась по 40 показателям: демография, экономическая эффективность и деятельность медицинских учреждений.



Челнинцев приглашают на проектные семинары

Во время встречи чиновников, архитекторов и населения будут обсуждать вопросы о дальнейшем благоустройстве города.



“Лыжню Татарстана” отменили из-за морозов

По новым планам массовое спортивное мероприятие пройдет в Челнах 18 февраля.



Госдума приняла поправки о штрафах за плохие дороги

Напомним, что согласно статистике ГИБДД, 70% ДТП в Челнах происходят по причине некачественного дорожного покрытия.



Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)

При этом использовано фото российского президента 2000 года, когда он участвовал в казанском Сабантуе. Изображение дополняет слоган «Даже не думай уходить».



Бегишево признан лучшим аэропортом России

Отметим, что это звание в номинации «Лучший аэропорт России» с пассажиропотоком до 1 млн человек аэропорту присуждается второй год подряд.



Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам

Как и предполагалось, алкоголь и табак россияне по ним приобрести не смогут, так же как и другие «вредные» продукты.