Лжесотрудник ГИБДД предложил челнинцу помочь получить права

1 сентября в полицию обратился житель Набережных Челнов и сообщил, что неизвестный, представляясь сотрудником ГИБДД, предлагает ему за денежное вознаграждение оказать содействие в получении водительского удостоверения без сдачи теоретической части государственного экзамена в ГИБДД. Свои услуги мужчина оценил в 25 тысяч рублей.

4 сентября во время передачи части денежных средств подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался житель Альметьевска, который отношение к МВД не имеет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь лжесотруднику ГИБДД грозит лишение свободы на срок до 5 лет.