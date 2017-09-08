Лжесотрудник ГИБДД предложил челнинцу помочь получить права

1 сентября в полицию обратился житель Набережных Челнов и сообщил, что неизвестный, представляясь сотрудником ГИБДД, предлагает ему за денежное вознаграждение оказать содействие в получении водительского удостоверения без сдачи теоретической части государственного экзамена в ГИБДД. Свои услуги мужчина оценил в 25 тысяч рублей.
4 сентября во время передачи части денежных средств подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался житель Альметьевска, который отношение к МВД не имеет.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь лжесотруднику ГИБДД грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Комментарии посетителей
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...