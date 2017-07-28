Марат Башаров снимется в татарском фильме “Мулла”

Как рассказала кинопродюсер Миляуша Айтуганова корреспонденту ИА «Татар-информ», предложение сняться в фильме «Мулла» по знаменитой пьесе Туфана Миннуллина звезда российского кинематографа Марат Башаров воспринял с воодушевлением.

«Конечно, играть он будет не главную роль, какую – пока секрет», – сказала собеседница агентства.

Первый и единственный съемочный день Марата Башарова назначен на 5 августа, когда артист приедет в Казань для участия в VI Съезде Всемирного конгресса татар.