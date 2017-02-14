Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов

Прокуратура и Роспотребнадзор провели рейды по коммерческим детским садам города и выявили массу нарушений в их деятельности.

– В связи с пробелом в законодательстве данные учреждения открываются без соответствующих разрешений, - рассказал сегодня во время "делового понедельника" начальник территориального отдела Роспотребнадзора по РТ Ильгизар Бариев. - Проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий не представляется возможным. Даже небольшие отступления от санитарно-эпидемиологических требований могут способствовать возникновению заболевания у детей и формированию различных отклонений.

– С уважением относимся к частным детским садам. Они важны, они нужны – это даже не обсуждается, - ответил на это градоначальник Наиль Магдеев. - Но безопасность детей, связанная с употреблением пищевых продуктов, с приготовлением пищи, я думаю, для тех, кто отдает детей в частные сады, и для тех, кто берет на себя такую ответственность, очень важна. Давайте не наказывать, а в тактичной форме посмотрим, что там происходит.