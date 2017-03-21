“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру

Компания "НА ВСЕ 360°" сделала виртуальный 3D тур по Русскому драматическому театру «Мастеровые». Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет, сообщает пресс-служба мэрии..

Тур состоит из десяти панорам, благодаря которым можно увидеть всю внутреннюю обстановку театра, а так же оказаться на месте зрителя в четырёх точках самого зрительного зала.

Посмотреть на театр можно здесь