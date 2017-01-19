Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

|19 января в 16:40
На этот день приходится 17% всех ДТП. В 2016 году в пятницу было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий.
|19 января в 15:47
На преступление внук пошел со своим приятелем. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили полицейские.
|19 января в 15:01
Мужчина выложил в интернет 15 порнофотографий, на которых позировал вместе с женой. На суде супруга охарактеризовала его как хорошего отца и мужа.
|19 января в 14:12
С 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат на 5,8 %.
С 1 апреля на 2,6 % проиндексируют социальные пенсии.
|19 января в 10:33
В МЧС соседи позвонили 18 января в 19.46 и сообщили, что горит жилой дом, там проживают две женщины - мать и дочь. Обеих накануне видели, они были нетрезвы.
|19 января в 10:17
Налоги и сборы, которые проводились через Татфондбанк и Интехбанк, могут быть зачтены как уплаченные в бюджет, если специальная комиссия сочтет плательщика добросовестным.
|19 января в 09:57
Было возбуждено дело по статье “вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков лицом, достигшим 18-летнего возраста”, свою вину мужчина полностью признал.
|19 января в 09:38
На них подводятся итоги проделанной за 2016 год работы и ставятся задачи на 2017 год.
|19 января в 08:18
Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.
|19 января в 08:14
Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.
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А нахрена ? кроме тоцовских сказочных дол-бов, кому это нужно,?..менее бредовых инициатив видимо нет..
сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))