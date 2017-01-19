Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

Пожар начался днем 18 января в деревне Селенгуши Нурлатского района. В МЧС соседи позвонили в 19.46 и сообщили, что горит жилой дом на улице Овражной, там проживают две женщины - мать и дочь. Обеих накануне видели, они были нетрезвы.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем на площади 36 квадратных метров, угрозы распространения пламени на сеседние дома и помещения не было.

Тела женщин - 57-летней матери и ее 37-летней дочери нашли сильно обгоревшими в комнатах дома.

- В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, соседние строения не пострадали, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Материальный ущерб устанавливается.