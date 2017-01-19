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19 января в 16:40
Пятница - самый аварийный день в Челнах
Пятница - самый аварийный день в Челнах

На этот день приходится 17% всех ДТП. В 2016 году в пятницу было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий.

19 января в 15:47
Подросток в Челнах обворовал квартиру бабушки и дедушки
Подросток в Челнах обворовал квартиру бабушки и дедушки

На преступление внук пошел со своим приятелем. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили полицейские.

19 января в 15:01
Челнинца осудили за порноселфи с женой, которое он выложил в интернет
Челнинца осудили за порноселфи с женой, которое он выложил в интернет

Мужчина выложил в интернет 15 порнофотографий, на которых позировал вместе с женой. На суде супруга охарактеризовала его как хорошего отца и мужа.

19 января в 14:12
В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее
В Пенсионном фонде Челнов рассказали о планах на будущее

С 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат на 5,8 %.
С 1 апреля на 2,6 % проиндексируют социальные пенсии.

19 января в 10:33
Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане
Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

В МЧС соседи позвонили 18 января в 19.46 и сообщили, что горит жилой дом, там проживают две женщины - мать и дочь. Обеих накануне видели, они были нетрезвы.
19 января в 10:17
«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные
«Зависшие» в проблемных банках в РТ налоги могут зачесть как уплаченные

Налоги и сборы, которые проводились через Татфондбанк и Интехбанк, могут быть зачтены как уплаченные в бюджет, если специальная комиссия сочтет плательщика добросовестным.

19 января в 09:57
В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка
В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка

Было возбуждено дело по статье “вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков лицом, достигшим 18-летнего возраста”, свою вину мужчина полностью признал.
19 января в 09:38
В Челнах начались встречи руководства города с населением
В Челнах начались встречи руководства города с населением

На них подводятся итоги проделанной за 2016 год работы и ставятся задачи на 2017 год.

19 января в 08:18
Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)

Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

19 января в 08:14
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан
В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан

Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №2 от 18 января, 2017г.
20 января 2017г. 03:50

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Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 10:33
Рубрика: Вечерка On-Line

Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

Мать и дочь сгорели заживо в Татарстане

Пожар начался днем 18 января в деревне Селенгуши Нурлатского района. В МЧС соседи позвонили в 19.46 и сообщили, что горит жилой дом на улице Овражной, там проживают две женщины - мать и дочь. Обеих накануне видели, они были нетрезвы.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем на площади 36 квадратных метров, угрозы распространения пламени на сеседние дома и помещения не было.

Тела женщин - 57-летней матери и ее 37-летней дочери нашли сильно обгоревшими в комнатах дома.
- В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, соседние строения не пострадали, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Материальный ущерб устанавливается.

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