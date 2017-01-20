Мать сварила своего 1,5-годовалого ребенка, оставив его в ванной

Ужасная трагедия произошла в Бийске Алтайского края 16 января в одном из многоэтажных домов. Мать, решив искупать своего ребенка, налила воды и оставила его одного без присмотра в ванной. Об этом сообщает piter.tv.
Вода оказалось слишком горячей, и ребенок получил сильнейшие термические ожоги поверхности тела. Приехавшая на вызов "скорая помощь" в срочном порядке госпитализировала малыша в тяжелейшем состоянии.
Врачи пытались спасти ребенка до последнего, но усилия медиков оказались тщетными. Младенец скончался. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств этой трагедии.
Комментарии посетителей
случайно два раза написал. думал, что первый раз не отправилось.
Юмор свой петросянский умерь.
Петросянский юмор свой умерь
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