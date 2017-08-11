МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни

Избегать заброшенных мест: пустырей, недостроенных домов, других бесхозных объектов, советуют в МЧС по РТ. Все чаще всплывающие в социальных сетях фотографии на заброшенных самолетах вблизи международного аэропорта «Казань» стали поводом для обращения спасателей к населению.

По их мнению, посещение подобных мест может быть опасно из-за различных техногенных факторов - это падение с высоты, оголенные электропровода под напряжением, обрушение ветхих конструкций, наличие ядовитых, химически опасных веществ или радиации.

Кроме того, при несчастном случае в таких местах рядом может не оказаться людей, способных прийти на помощь. К тому же, нахождение на этих территориях может быть противозаконно, отмечают в МЧС.

Стоит отметить, что долгой рекции ждать не пришлось. Проход на "кладбище самолетов" закрыли колючей проволокой.