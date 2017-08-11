МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни

Избегать заброшенных мест: пустырей, недостроенных домов, других бесхозных объектов, советуют в МЧС по РТ. Все чаще всплывающие в социальных сетях фотографии на заброшенных самолетах вблизи международного аэропорта «Казань» стали поводом для обращения спасателей к населению.
По их мнению, посещение подобных мест может быть опасно из-за различных техногенных факторов - это падение с высоты, оголенные электропровода под напряжением, обрушение ветхих конструкций, наличие ядовитых, химически опасных веществ или радиации.
Кроме того, при несчастном случае в таких местах рядом может не оказаться людей, способных прийти на помощь. К тому же, нахождение на этих территориях может быть противозаконно, отмечают в МЧС.
Стоит отметить, что долгой рекции ждать не пришлось. Проход на "кладбище самолетов" закрыли колючей проволокой.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
Стоит отметить, что долгой рекции ждать не пришлось. Проход на “кладбище самолетов” закрыли колючей...
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
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За такие преступления сажать нужно лет на 20 с конфискацией имущества.
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Для тебя , туповатого обвинителя - по пунктам: 1. обвиняешь в смерти девочки родителей ты, падаль, так открою...
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Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...