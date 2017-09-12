МЧС по РТ: ночью ожидаются заморозки

Ночью, 11 сентября, на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки на почве 0..-1˚. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений, предупреждают в МЧС. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).