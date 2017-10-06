МЧС по РТ объявило штормовое предупреждение

6 и 7 октября на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, во второй половине дня 6 октября и ночью 7 октября (с 15 часов 6 октября до 02 часов 7 октября) местами очень сильный ветер порывами до 25 м/с. Предупреждает пресс-служба МЧС по РТ.

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, предупреждают спасатели.