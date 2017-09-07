МЧС по РТ опубликовало видео утилизации найденного боевого снаряда в Челнах

Напомним, что снаряд обнаружили накануне во время строительных работ в Промкомзоне на базе «УТЭП». Его заметили при выкорчевывании экскаватором кустарников и деревьев, на глубине 40 см. На место выехали все экстренные службы города. Расстояние от ближайшего складского помещения было 10 м, эвакуированы 30 работников базы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, утилизация 76-миллиметрового артиллерийского снаряда производилась за пределами города, на пустыре, напротив ТЭЦ в 50 м от дороги, за улицей Металлургическая, куда он был доставлен на микроавтобусе в специальном ящике с песком в сопровождении экипажа ГИБДД и пожарного расчета пожарно-спасательной части №56.