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06 мая в 16:12
Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште
Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште

16 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования по плаванию в столице Венгрии пройдут 23-30 июля. Спортсмены разыграют 42 комплекта наград.

06 мая в 16:07
МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны
МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны

С 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
06 мая в 15:57
Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»
Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»

– Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию. Это должно быть от души, - сказал президент Татарстана.

05 мая в 14:48
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

05 мая в 12:37
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

Накануне утром 28-летний водитель трамвая в Казани сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

05 мая в 08:37
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян

Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год. 

05 мая в 08:27
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией

Расследование выявило грубые нарушения в части организации питания детей: не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей.

05 мая в 08:16
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт

Ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях.

05 мая в 08:13
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.
05 мая в 08:06
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс

Индивидуальных предпринимателей и юрлиц обучат регистрации контрольно-кассовой техники.

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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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в 16:07
Рубрика: Вечерка On-Line

МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны

МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду (в Казани до 18 метров в секунду), сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Если Вы, находясь на природе, заметили усиление ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.
Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах; двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках; при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.

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