МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду (в Казани до 18 метров в секунду), сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Если Вы, находясь на природе, заметили усиление ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах; двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках; при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.