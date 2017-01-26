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26 января в 08:53
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности

По их мнению, дети не знают об угрозах в интернете и способах защиты от опасного контента.

26 января в 08:03
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры

В ведомстве напоминают, что это способствует увеличению техногенных пожаров, ДТП, аварий на системах ЖКХ и росту случаев обморожения.

25 января в 16:31
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”

Об это сообщил в систему “Народный контроль бдительный житель города.

25 января в 16:03
Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа
Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа

Они выразили уверенность, что правоохранительные органы «во всем разберутся» и прекратят преследование Киямова.

25 января в 15:23
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе

В рамках расследования этого дела был арестован предполагаемый лидер преступного джамаата — житель столицы Татарстана.

25 января в 15:02
В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу
В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу

Жалоб на несвоевременную уборку снега поступает много, но некоторые улицы поселка не очищали с прошлого года.

25 января в 13:47
В этом году в Челнах дадут работу 200 инвалидам
В этом году в Челнах дадут работу 200 инвалидам

В городе по-прежнему стоит проблема трудоустройства людей с инвалидностью и соблюдению законодательства в этой области.

25 января в 13:44
Татарский драмтеатр в Челнах ставит спектакль по пьесе Мустая Карима
Татарский драмтеатр в Челнах ставит спектакль по пьесе Мустая Карима

Первой премьерой 2017 года станет драма «Ай тотылган төндә» («В ночь лунного затмения»).

25 января в 11:30
КФУ подтвердил информацию о заболевших туберкулезом студентах
КФУ подтвердил информацию о заболевших туберкулезом студентах

Как говорится в официальном сообщении института, угрозы для распространения опасного заболевания нет.

25 января в 11:21
В Челнах женщину обокрал ее гость
В Челнах женщину обокрал ее гость

В заявлении челнинка указала, что у нее похитили ювелирные украшения на сумму 142 тысячи рублей.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
26 января 2017г. 09:03

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в 08:03
Рубрика: Вечерка On-Line

МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры

МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры

По прогнозам Росгидромета,  с 25 по 26, с 28 по 29 января 2017 года  по территории Центрального региона ожидается температурный скачок воздуха с понижением на -10…..-15 градусов, сообщает МЧС по РТ.

В ведомстве напоминают, что это способствует увеличению техногенных пожаров, ДТП, аварий на системах ЖКХ и росту случаев обморожения.

"В связи с неблагоприятным прогнозом необходимо привести в готовность ремонтно-восстановительные бригады для обеспечения бесперебойной подачи тепла в жилые дома и административные здания, пункты обогрева в местах возможного скопления автотехники на основных автомагистралях и подготовить снегоуборочную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта" - сообщается на официальном сайте.

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