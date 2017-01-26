МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры

По прогнозам Росгидромета, с 25 по 26, с 28 по 29 января 2017 года по территории Центрального региона ожидается температурный скачок воздуха с понижением на -10…..-15 градусов, сообщает МЧС по РТ.

В ведомстве напоминают, что это способствует увеличению техногенных пожаров, ДТП, аварий на системах ЖКХ и росту случаев обморожения.

"В связи с неблагоприятным прогнозом необходимо привести в готовность ремонтно-восстановительные бригады для обеспечения бесперебойной подачи тепла в жилые дома и административные здания, пункты обогрева в местах возможного скопления автотехники на основных автомагистралях и подготовить снегоуборочную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта" - сообщается на официальном сайте.