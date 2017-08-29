МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт

Управление МЧС Татарстана предупреждает об интенсивных осадках 30 августа на территории республики. Ночью и днем в большинстве районов ожидаются дожди, местами гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с. В частности грозы прогнозируются в Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Заинске. Температура воздуха ночью +11..+15 градусов, днем +18..+22.

МЧС рекомендует, находясь на улице, избегать линий электропередач, не находиться под деревьями, щитами рекламы, карнизами домов, возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.