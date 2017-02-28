МЧС РТ рекомендует жителям отказаться от дальних поездок

МЧС Татарстана рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, а также по возможности от использования личных автомобилей с 28 февраля по 1 марта из-за тумана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром в первый день весны местами на территории республики ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. «В данных погодных условиях по возможности отказаться от дальних поездок и использования личного автотранспорта, а также от длительных прогулок, активного отдыха на природе», — говорится в сообщении.

При движении на авто в данных погодных условиях рекомендуется отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.



