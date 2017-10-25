МЧС РТ вновь предупреждает о гололеде

Ночью и утром 25 октября на отдельных участках дорог в Казани и Татарстане ожидается гололедица, предупреждает МЧС РТ.

В среду в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег, ветер неустойчивый умеренный. Ночью синоптики прогнозируют от 3 до 8 градусов ниже нуля, днем — от -1 до +4 градусов. В Казани температура воздуха ночью составит 3−5 градусов мороза, днем — 1−3 градуса выше нуля.

УГИБДД по РТ призывает водителей поменять летние шины на зимние и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдать правила дорожного движения.



