МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освящённая Крещенская вода - величайшая святыня.

Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медки, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ. Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах будут осмотрены подразделениями Главного управления МЧС России по республике. Пока планируется организовать 122 места для проведения крещенских купаний.

"Священнослужителям будут вручены акты осмотра с рекомендациями, на основании которых представители Русской Православной Церкви и исполкомов муниципальных районов примут согласованное решение о проведении крещенских купаний, исходя из целесообразности и известят о сроках проведения купаний подразделение МЧС. А сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, пожарные и спасатели в этих местах будут обеспечивать безопасность населения" - говорится в официальном сообщении.

В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных купелях, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает гостям и жителям республики о мерах безопасности при проведении обряда водосвятия.