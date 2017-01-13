Вход | Регистрация
Курсы валют (13.01.2017):
$59.4978-0.6636 63.2759-0.2425
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Облачно Пасмурно
-8° -8° -8°
Вечер
13 января		 Ночь
14 января		 Утро
14 января
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
13 января в 16:13
Депутат от РТ предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами
Депутат от РТ предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами

«Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змей-Горыныча берут. Они из-под Чернигова. Богатыря русского не трогать!», — написал Александр Сидякин.
13 января в 15:15
Челнинцы отвлекают спасателей от работы
Челнинцы отвлекают спасателей от работы

Челнинцы закидали службу МЧС звонками с просьбами вскрыть двери, которые по тем или иным причинам не открываются.

13 января в 13:37
МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня
МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления.

13 января в 10:55
В Челнах три человека пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса
В Челнах три человека пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса

ДТП произошло накануне в 20:30 на перекрестке проспекта Сююмбике и проспекта Дружбы Народов.

13 января в 10:20
Известную правозащитницу Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154
Известную правозащитницу Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154

Похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.

13 января в 09:50
За первый день выплат вкладчики «ИнтехБанка» получили 4,6 млрд рублей
За первый день выплат вкладчики «ИнтехБанка» получили 4,6 млрд рублей

Выплата страхового возмещения вкладчикам производится через «Сбербанк», ВТБ 24 и «АК БАРС» БАНК.

13 января в 09:20
Гражданин Турции совращал подростков в Татарстане
Гражданин Турции совращал подростков в Татарстане

Он знакомился с подростками и за деньги вступал с ними в интимную близость в саунах и на съемных квартирах.

13 января в 09:05
График уборки местных проездов и улиц в Челнах на 13 января
График уборки местных проездов и улиц в Челнах на 13 января

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями ТОС устанавливают владельцев транспортных средств, припаркованных к проезжей части и создающих помеху.

13 января в 08:33
В Татарстане учителя не хотят учить детей мигрантов
В Татарстане учителя не хотят учить детей мигрантов

Учителя не хотят обучать детей из Средней Азии, Кавказа, Украины и других государств. КФУ провел опрос и выяснилось, что большинство педагогов негативно относятся к представителям этих народов.

13 января в 08:22
В 2017 году родителей детсадовцев ожидают несколько неприятных сюрпризов
В 2017 году родителей детсадовцев ожидают несколько неприятных сюрпризов

В детсадах, работающих по 10,5-часовой программе, сейчас есть дежурные группы, в которых дети дожидались задержавшихся на работе родителей бесплатно. С 1 февраля за услугу придется платить.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 86%
Проголосовало: 97

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
13 января 2017г. 18:33

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Ганиятуллин Фазыл
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
В Татарстане начали судить «Братву» из Лениногорска (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 13:37
Рубрика: Вечерка On-Line

МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня

МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освящённая Крещенская вода - величайшая святыня.

Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медки, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ. Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах будут осмотрены подразделениями Главного управления МЧС России по республике. Пока планируется организовать 122 места для проведения крещенских купаний.

"Священнослужителям будут вручены акты осмотра с рекомендациями, на основании которых представители Русской Православной Церкви и исполкомов муниципальных районов примут согласованное решение о проведении крещенских купаний, исходя из целесообразности и известят о сроках проведения купаний подразделение МЧС. А сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, пожарные и спасатели в этих местах будут обеспечивать безопасность населения" - говорится в официальном сообщении.

В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных купелях, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает гостям и жителям республики о мерах безопасности при проведении обряда водосвятия.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru