МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер

|24 августа в 15:39
ООО “Челныводоканал” принял такие меры, чтобы местные рыбаки не удили рыбу в водоеме.
|24 августа в 14:38
В социальных сетях люди делятся фотографиями разрисованных тюков сена.
|24 августа в 13:33
Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы.
|24 августа в 12:47
К примеру, школьникам с 1 по 11 класс расскажут про “дальневосточный гектар”, сохранение природы и государственную безопасность.
|24 августа в 12:17
Грузовик снабжен защищенной кабиной, водометом и стальным щитом.
|24 августа в 11:53
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления ожидаются вечером 24 августа, ночью и днем 25 августа.
|24 августа в 11:13
Он потерял управление, после чего грузовик вылетел на обочину и перевернулся. Мужчина погиб от полученных травм.
|24 августа в 10:03
Четверо молодых людей ради забавы вылили в него моющее средство - вода вспенилась и полезла на улицу.
|24 августа в 09:18
В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу» - собрано более 11 миллионов рублей.
|24 августа в 08:48
10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.
Комментарии посетителей
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такой ржавый камаз- его в утиль только,не мудрено вылететь с трассы
а за что наказывать? помыли фонтан за свой счет
Вот о таких родителях-пофигистах и речь. Не знают, что их дети изучают. О “Эдэби уку” ничего, видимо, не слышали....
Вчера взяли учебники на учебный год, снова нет уку. А, что такое УКУ?
Хм, прикольно ...
Вот странный МУП ПАД... То рыбу закупают по баснословным ценам...то доломитку по завышенной цене... Что...
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Маразм крепчает. Убийцу преднамеренного наказали мягче, чем врача, убившего случайно. Только у нас такое...
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В школах и дет.садах частенько родители ремонт оплачивают, из своего кармашка... А вот ” благоприятное...
если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
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в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?