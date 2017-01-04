МЧС: в Татарстан надвигаются морозы

С 18 часов 3 января до 18 часов 4 января 2017 года на территории РТ минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 13 – 15, с понижением к вечеру до 18 – 20 градусов мороза, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
В связи с неблагоприятным прогнозом Главное управление МЧС России по Татарстану настоятельно рекомендует:
- во избежание несчастных случаев отменить любые выезды без острой необходимости: на природу, в лес, на рыбалку и т.д.;
- если на пути следования Вы встретили одиноко стоящую машину, выйти, уточнить причину неисправности, оказать помощь пострадавшему, сообщить на ближайший пост ГАИ;
- исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых;
- во избежание аварии систем жизнеобеспечения позаботиться об утеплении квартиры и особенно подъездов;
- во избежание пожара не допускайте перекала печей и использования самодельных нагревательных приборов;
- наиболее эффективным способом согревания человека является общий обогрев (теплый душ, сауна, общий электрообогрев, теплая сухая одежда, горячее питье);
- Если это переохлаждение - как следует согрейтесь, посидите в теплом помещении пару часов, поешьте. Если обморожение - немедленно обратитесь к врачу.
- для сохранения тепла на открытом воздухе – активно двигаться, не мокнуть, плотно питаться и тепло одеваться. Одевать многослойную одежду, не стесняющую движения. Не рекомендуется одеваться излишне тепло, так как в пути можно вспотеть, а при остановке простудиться. При наличии неблагоприятных условий (усталость, болезнь, истощение, травмы, тесная обувь и одежда) лучше не выходить на открытый воздух;
- не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю, способствует усилению сонливости и охлаждению организма. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Никотин также ухудшает циркуляцию крови.
Комментарии посетителей
Всё как всегда было на Руси - дураки и дороги. Сколько живу, не видел ни разу, чтобы на местных дорогах, во...
В таком случае, во всех странах, неправильные политики всегда уходят в отставку. Надо просто набраться...
Хороший рассказ, жду продолжения
Здесь, кроме непосредственной вины школьника и тех, кто допустил его за руль, для меня очевидна вина наших...
ужас. Если бы ребенок упал в открытую шахту, то Лифтпромсервис тоже сказал бы что от ребенка пахло алкоголем?...
Отделение реанимации горбольницы 5 - полный отстой!!! их заведующий - жестокий и бездушный интриган((( к...
Отключите обновления, всё будет работать как работало. И будет вам счастье!
И вообще жители России живут очень хорошо.Можно сказать как сыр в масле.За это огромное спасибо нашей...
грамотно разложил, по полочкам. Плюс Минниханову и руководству республики за привлекаемые средства в...
Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...