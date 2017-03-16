МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля

Наиболее сложная паводковая обстановка в Татарстане может сложиться на территориях районов, расположенных в бассейнах рек Свияга (Заволжская зона), Шешма, Старый Зай и Мензеля. Данные территории взяты под контроль и обеспечен непрерывный мониторинг паводковой обстановки.Об этом сегодня говорили в Кабинете Министров РТ на комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопаности, сообщают «Татар-информ».
Главной темой заседания стали вопросы готовности к безопасному пропуску весеннего половодья. За прошедшую зиму на полях Татарстана образовался снежный покров, высота которого по состоянию на февраль, превышала среднемноголетние показатели на 20-70 процентов. А в некоторых районах эта цифра превысила средний показатель в 2,5 раза. Толщина льда на реках также выше среднемноголетних значений. Согласно среднемноголетним данным вскрытие рек на территории РТ происходит в первой декаде апреля.
«При наиболее неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории республики в зоны возможного подтопления попадает 42 муниципальных района, где расположено 220 населенных пунктов с населением 18 846 человек, 27 объектов экономики, 48 социально значимых объектов, 55 участков автомобильных дорог, протяженностью 75,3 км, 36 автомобильных мостов. На малых реках и водотоках республики выявлено 63 затороопасных участка. Маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны возможного затопления, спланированы»,– сообщил первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин.
Главной причиной потенциального паводка в МЧС называют увеличение объемов сброса воды со стороны верховий рек Волги и Камы и достижение на Куйбышевском водохранилище критических отметок начала уровня подтопления и «дружное развитие весеннего половодья».
Сегодня на заседании КЧС в Доме Правительства РТ руководители всех задействованных ведомств и структур отрапортавали о том, что к возможному паводку готовы. Добавили, что в случае его возникновения ни один опасный объект в зону подтопления не попадет.
Комментарии посетителей
Нас никто не победит!
Цель Навального- стать президентом, а не сделать жизнь большинства населения лучше в материальном плане....
Итак перемены, когда дети обедают, по 15мин. для старших и 20- для младших. Куда ещё увеличивать, только есть в...
Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой... И ещё домашенн задание...
продублирует обещание ельцина, - и шансы повысятся.
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
Softline непонятным образом отбирает победителей среди своих клиентов - это маркетинговый ход и неболее. Судя по...
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...