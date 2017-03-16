МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля

Наиболее сложная паводковая обстановка в Татарстане может сложиться на территориях районов, расположенных в бассейнах рек Свияга (Заволжская зона), Шешма, Старый Зай и Мензеля. Данные территории взяты под контроль и обеспечен непрерывный мониторинг паводковой обстановки.Об этом сегодня говорили в Кабинете Министров РТ на комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопаности, сообщают «Татар-информ».

Главной темой заседания стали вопросы готовности к безопасному пропуску весеннего половодья. За прошедшую зиму на полях Татарстана образовался снежный покров, высота которого по состоянию на февраль, превышала среднемноголетние показатели на 20-70 процентов. А в некоторых районах эта цифра превысила средний показатель в 2,5 раза. Толщина льда на реках также выше среднемноголетних значений. Согласно среднемноголетним данным вскрытие рек на территории РТ происходит в первой декаде апреля.

«При наиболее неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории республики в зоны возможного подтопления попадает 42 муниципальных района, где расположено 220 населенных пунктов с населением 18 846 человек, 27 объектов экономики, 48 социально значимых объектов, 55 участков автомобильных дорог, протяженностью 75,3 км, 36 автомобильных мостов. На малых реках и водотоках республики выявлено 63 затороопасных участка. Маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны возможного затопления, спланированы»,– сообщил первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин.

Главной причиной потенциального паводка в МЧС называют увеличение объемов сброса воды со стороны верховий рек Волги и Камы и достижение на Куйбышевском водохранилище критических отметок начала уровня подтопления и «дружное развитие весеннего половодья».

Сегодня на заседании КЧС в Доме Правительства РТ руководители всех задействованных ведомств и структур отрапортавали о том, что к возможному паводку готовы. Добавили, что в случае его возникновения ни один опасный объект в зону подтопления не попадет.