Медведев уменьшил срок перечисления маткапитала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о сокращении срока перечисления средств материнского капитала с одного месяца до 10 дней. Об этом он сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами.

«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть ждать придется меньше», — цитирует ТАСС вступительное слово Медведева.

Напомним, 1 марта министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала еще на 5 лет — до 2023 года. с момента выдачи материнского капитала в Татарстане соответствующие сертификаты получили более 200 тыс. семей. Большинство из них — 160 тыс. семей — полученные средства направили на улучшение жилищных условий.

За 10 лет маткапитал вырос с 250 тыс. до 453 тыс. рублей. В настоящее время более половины тех, кто получил маткапитал в Татарстане, полностью использовали средства. 80% тех, кто еще не воспользовался средствами, уже определились, на что их потратят, пишет «БИЗНЕС Online»