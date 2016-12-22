Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи

Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи. Это заявление прозвучало на прошедшей пресс-конференции по итогам уходящего года в ходе обсуждения темы о коррупции.

- Я не вижу необходимости в тотальной проверке всех госслужащих, которые трудоустраиваются в муниципальные органы Челнов. Есть другие способы проверки их честности, - сказал Наиль Магдеев. Правда какие именно методы он имеет в виду, не пояснил.

Напомним, что 2016 год был особенно богат на уголовные дела, возбужденные в отношение чиновников автограда. Одни из последних примеров - глава геодезической компании ОАО «Геополис» Михаил Давлетшин (обвиняется в мошенничестве,

по материалам следствия, с февраля по июль 2015 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства потерпевших на общую сумму 1,3 млн рублей, собственником ОАО является министерство земельных и имущественных отношений РТ) и глава МУП «ПАД» Фарид Киямов (возбуждено два уголовных дела - по подозрению в заключении фиктивных договоров со сторонними организациями на сумму более 20 млн рублей и «присвоение или растрата»).

Процедуру на детекторе лжи, к примеру, проходят кандидаты на ключевые должности в Альметьевсе. Такую практику ввел мэр нефтяной столицы Татарстана Айрат Хайруллин.