Мэр Челнов: “Нервы у нас крепкие”

Сегодня во время традиционной пресс-конференции по итогам уходящего года Наиль Магдеев прокомментировал письмо однопартийца Сергея Яковлева о коррупции во власти города. Напомним, депутат в публичном послании Президенту РФ возложил личную ответственность на мэра города и руководителя исполкома Рината Абдуллина за ряд коррупционных нарушений, о которых Яковлев сообщил в письме и попросил главу Правительства Дмитрия Медведева исключить первых лиц города из "Единой России".
- Вы проследите тенденцию. Сначала предметом его нападок был замруководителя исполкома Щерба и ваш покорный слуга, сегодня замруководителя Тимергалеев и снова я. Это о чем говорит? - задал вопрос журналистам Наиль Магдеев и сам же на него ответил. - Сейчас мы проводим большую работу по возврату земель. Не разбазариванием и раздачей их по блату приближенным, а занимаемся очень неблагодарной и важной государственной задачей. Мы собираем землю в городскую казну. Чтобы они приносили доход всему городскому сообществу, а не узкой группе людей. Понятно, что в такой ситуации кому-то это не нравится. Не нравится тем, кто неправильно получил эти земли, не через аукционы, а через другие механизмы. В такой ситуации удар направлен против тех, кто этим занимается. Нервы у нас крепкие. Со слабыми нервами мэром города Набережные Челны работать невозможно.
Подробный материал на эту тему, а так же о повышении тарифов в сфере ЖКХ, реакции мэра на уголовные дела в отношение челнинских чиновников, о новых проектах по благоустройству города, капремонте проспекта Московский, экономической ситуации Челнов и других социально-значимых вопросах читайте скоро на нашем сайте.
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