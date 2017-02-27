Мэр Челнов примет участие в работе Российского инвестиционного форума

Сегодня в Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. Основная тема форума в этом году – «Новые проекты для роста», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках Форума состоится дискуссия «Повышение эффективности инвестиций – ТОСЭР». В дискуссии примут участие: мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, мэр городского округа Тольятти Сергей Андреев, глава города Юрга Сергей Попов и др.

Модератором мероприятия является заместитель председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Ирина Макиева.

Планируется, что в работе Форума примет участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.