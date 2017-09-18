Мэр Челнов проверил главные стройплощадки города

Субботним утром мэр города Наиль Магдеев оценил ход реконструкции объектов, включенных в программу "5 шагов благоустройства" - Шишкинского бульвара и площади Азатлык.

Согласно проекту, обновленный Шишкинский бульвар станет одним из пунктов маршрута для прогулки по городу - от площади Азатлык, через бульвар Энтузиастов и парк Победы на набережную Камы. Итог летних работ мэру презентовали генеральный директор компании "Евростиль" Ильнар Гайсин и архитектор Равиль Сафиуллин, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что проект реконструкции был представлен публично: челнинцы высказали свои рекомендации и пожелания к проекту. Черновая работа на Шишкинском бульваре уже завершена. Строители в ходе первого этапа работ очистили территории, демонтировали старые тротуарные плиты, установили бордюрный камень. Сегодня название бульвара угадывается по символам - двум огромным шишкам красного цвета.

Название бульвара также будет отражаться в экспозиции работ и описании творчества художника Ивана Шишкина. Они расположатся на красных пиках. Здесь появится центр для публичных выступлений со сценой и местами для зрителей. Территорию разделят на несколько участков. Один из них предназначен для маломобильных групп населения, не будет ступеней, что позволит колясочникам передвигаться без преград. На другом участке оборудуют игровую и спортивную площадки. Особенностью бульвара станет ролледром со специальным прорезиненным покрытием для любителей экстремальных видов спорта. Напротив будет обустроена площадка для активных игр, в том числе и стритбола.

Реконструкция площади Азатлык пройдет в три этапа. В рамках первой очереди задействовано пространство на пересечении проспекта Хасана Туфана и проспекта Мира. Ремонтные работы начались уже в июле. С помощью специальной техники были сняты старые бетонные плиты. В течение этого времени строители положили новое бетонное основание. Уже выложено около семи тысяч квадратных метров гранитного покрытия, к примеру, только красного цвета представлено 3 оттенка.

В течение полной очереди реконструкции на площади установят современное освещение, посадят деревья, создадут клумбы, устроят зоны отдыха. В центральной части будет установлен фонтан. Скоро здесь появятся навигационные указатели, скамейки, телевизионный экран для трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

"Работы первой очереди реконструкции нужно завершить к ноябрю, - сказал мэр города Наиль Магдеев. - Также нужно рассмотреть возможность установки главного символа новогодних праздников-общегородской елки с учетом ремонтных работ".