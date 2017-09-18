Мэр Челнов проверил главные стройплощадки города

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18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
18 сентября в 13:11
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»

Лия Ситдикова может попасть на обложку журнала и получить 1 миллион рублей призовых.

18 сентября в 11:21
В ТОСЭР Челны примут нового резидента
В ТОСЭР Челны примут нового резидента

Компания занимается организацией производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы.

18 сентября в 10:56
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США может перейти к военным действиям против КНДР.

18 сентября в 10:28
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета

Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело.

18 сентября в 10:12
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка

Из-за перехода на добровольное изучение началось массовое сокращение учителей башкирского языка, заявили участники акции.

18 сентября в 09:41
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца

Надувная лодка рыбака перевернулась и мужчина оказался в воде.

18 сентября в 09:30
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти

Выходными днями на ПОСТу № 1 считаются только 31 декабря и 1 января.

18 сентября в 09:18
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России

Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 300-летию российской полиции, проводился в Тюмени.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
19 сентября 2017г. 03:13

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Мэр Челнов проверил главные стройплощадки города

Мэр Челнов проверил главные стройплощадки города

Субботним утром мэр города Наиль Магдеев оценил ход реконструкции объектов, включенных в программу "5 шагов благоустройства" - Шишкинского бульвара и площади Азатлык.  

Согласно проекту, обновленный Шишкинский бульвар станет одним из пунктов маршрута для прогулки по городу - от площади Азатлык, через бульвар Энтузиастов и парк Победы на набережную Камы. Итог летних работ мэру презентовали генеральный директор компании "Евростиль" Ильнар Гайсин и архитектор Равиль Сафиуллин, сообщает пресс-служба мэрии.  

Напомним, что проект реконструкции был представлен публично: челнинцы высказали свои рекомендации и пожелания к проекту. Черновая работа на Шишкинском бульваре уже завершена. Строители в ходе первого этапа работ очистили территории, демонтировали старые тротуарные плиты, установили бордюрный камень. Сегодня название бульвара угадывается по символам - двум огромным шишкам красного цвета. 

Название бульвара также будет отражаться в экспозиции работ и описании творчества художника Ивана Шишкина. Они расположатся на красных пиках. Здесь появится центр для публичных выступлений со сценой и местами для зрителей. Территорию разделят на несколько участков. Один из них предназначен для маломобильных групп населения, не будет ступеней, что позволит колясочникам передвигаться без преград. На другом участке оборудуют игровую и спортивную площадки. Особенностью бульвара станет ролледром со специальным прорезиненным покрытием для любителей экстремальных видов спорта. Напротив будет обустроена площадка для активных игр, в том числе и стритбола. 

Реконструкция площади Азатлык пройдет в три этапа. В рамках первой очереди задействовано пространство на пересечении проспекта Хасана Туфана и проспекта Мира. Ремонтные работы начались уже в июле. С помощью специальной техники были сняты старые бетонные плиты. В течение этого времени строители положили новое бетонное основание. Уже выложено около семи тысяч квадратных метров гранитного покрытия, к примеру, только красного цвета представлено 3 оттенка.  

В течение полной очереди реконструкции на площади установят современное освещение, посадят деревья, создадут клумбы, устроят зоны отдыха. В центральной части будет установлен фонтан. Скоро здесь появятся навигационные указатели, скамейки, телевизионный экран для трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.  

"Работы первой очереди реконструкции нужно завершить к ноябрю, - сказал мэр города Наиль Магдеев. - Также нужно рассмотреть возможность установки главного символа новогодних праздников-общегородской елки с учетом ремонтных работ".  

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