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27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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в 13:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии

Мэр Челнов уехал на открытие Болгарской исламской академии

Сегодня в Татарстане открывается Болгарская исламская академия. В торжественной церемонии принимает участие мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Указ о создании мусульманского учебного заведения был подписан главой республики Рустамом Миннихановым в ноябре 2015 года. Президентом Болгарской исламской академии избран помощник президента Татарстана Камиль Исхаков. Ректором вуза назначен заместитель муфтия РТ по вопросам образования, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. 

Ежегодно образовательное учреждение планирует выпускать 15 магистров и 10 докторов исламских наук, вместе с бакалаврами – это около 75–100 человек.

В качестве педагогов в академию планируют привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании, сообщает пресс-служба мэрии. 

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