Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи

Мэр города Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы Хании Фархи, скоропостижно скончавшейся накануне, передает пресс-служба исполкома города.

"Уважаемый Габдулхай Абдулханович, с глубоким сожалением узнал о скоропостижной кончине Хании Фархлисламовны. Искренне сочувствую Вашему горю. Скорбят и миллионы поклонников татарской эстрады, для которых Ваша супруга была не просто талантливой певицей, она была душой народа, его гордостью и радостью. Её знали и любили несколько поколений. Мы никогда не забудем Ханию Фархи, она навсегда останется в наших сердцах, потому что настоящий талант вечен.

Примите искреннее соболезнование от всех челнинцев, руководства города и от меня лично. Пусть Вам, Вашим родным и близким хватит мужества, сил и стойкости, чтобы пережить боль невосполнимой утраты.

Татар музыка дөньясы зур югалту кичерде. Тормыш иптәшегез Хәния Фәрхи вафат булуы сәбәпле, авыр кайгыгызны уртаклашам. Олы йөрәкле, милли җанлы шәхесебезнең урыны җәннәттә, рухы тыныч, туфрагы җиңел булсын! Аллаһы гаиләгезгә һәм якыннарыгызга сабырлак бирсен", - говорится в соболезовании.