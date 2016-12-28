Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория

Вопрос о строительстве в Набережных Челнах крематория обсудили накануне в мэрии на совете старейшин. Как сообщает пресс-служба администрации, это предложение к ним поступило от некого челнинца. Автор письма констатирует, что крематорий рассматривался во время строительства города и КАМАЗа. Члены совета старейшин решили, что "данный вопрос является неэтичным для нашей ментальности, и что речи о строительстве крематория не должно быть". Так же было отмечено, что на это в бюджете нет финансовых возможностей. Точку в обсуждении поставил градоначальник Наиль Магдеев словами: «Моя позиция – против. Земли для кладбища много!».
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"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
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Комментарии:
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. 28.12.2016 13:54
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Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1) сожгут ли их прах в крематории; 2) или же закопают их останки в землю, фактически отдав тем самым на съедение червям. Раз есть спрос, значит, рано или поздно появится и предложение. А пока кладбищенская мафия упёрто выступает против строительства крематория, т.к. у неё всё налажено, всё схвачено, всё на мази, отработаны все хитрости и уловки.Ответить
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Алсу Газизова 28.12.2016 14:34
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А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или когда жирные крысы по нему бегают? Или когда сотни заброшенных, неухоженных могил?
Мне кажется, у людей должен быть выбор.Ответить
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. 28.12.2016 14:39
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“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?Ответить
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. 28.12.2016 19:32
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Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи (цифра, приведенная начальником управления молодёжи на одном из недавних совещаний в присутствии депутата Госдумы Бариева) будут покидать город, переезжая туда, где правят не бабаи...Ответить
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. 28.12.2016 22:26
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В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда, согласно их завещанию. Там ментальность не играет роли. Возможно кто-то из предпринимателей возьмётся построить. Быстро окупиться.Ответить
Комментарии посетителей
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
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Да ничего он никому не должен (повторюсь еще раз). Что же до всего остального – то по большей части Вы правы....