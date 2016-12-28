Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория

Вопрос о строительстве в Набережных Челнах крематория обсудили накануне в мэрии на совете старейшин. Как сообщает пресс-служба администрации, это предложение к ним поступило от некого челнинца. Автор письма констатирует, что крематорий рассматривался во время строительства города и КАМАЗа. Члены совета старейшин решили, что "данный вопрос является неэтичным для нашей ментальности, и что речи о строительстве крематория не должно быть". Так же было отмечено, что на это в бюджете нет финансовых возможностей. Точку в обсуждении поставил градоначальник Наиль Магдеев словами: «Моя позиция – против. Земли для кладбища много!».