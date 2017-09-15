Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»

Накануне в Казани в рамках II заседания подкомисии по сотрудничеству в области промышленности российской-китайской комиссии по подготовке встреч глав правительств состоялось подписание соглашения о намерении по строительству индустриального парка «Хайер» в Набережных Челнах.

«Мы считаем большим успехом, что компания мирового значения, как Хайер, построила завод, планирует дальше расширяться. Сегодня подписали документ, который уже будет притягивать туда своих контрагентов, своих поставщиков. Я считаю, это очень серьёзный сигнал для китайского бизнеса о том, что в России есть такие площадки, есть хорошие условия», — сказал президент Татарстана о перспективах развития компании «Хайер» в РТ.

По словам Рустам Минниханова, уровень отношений между Россией и Китаем способствуют развитию инвестиционных проектов.

«Мы должны активно работать, пользоваться возможностями. Ведь сегодня отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на самом высоком уровне», — подытожил он.

Сегодня в Набережных Челнах функционирует предприятие корпорации «Хайер» по производству холодильников. Ведётся работа по подготовке к запуску следующей очереди по производству стиральных машин, сообщает пресс-служба мэрии.