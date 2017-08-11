Мэр города Наиль Магдеев поздравил строителей с праздником

"Уважаемые работники строительных предприятий города, ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с Днем строителя!
Ваша профессия во все времена пользуется заслуженным уважением, являясь одной из самых востребованных и значимых для каждой страны, и особенно для города Набережные Челны.
Челнинские строители имеют богатый опыт, мощный потенциал и славные традиции, заложенные первопроходцами строительства КАМАЗа и автограда. Вы переняли их волю и энтузиазм, любовь к родному городу, желание дарить людям радость и простое человеческое счастье. Благодаря сплоченной работе архитекторов, проектировщиков и строителей Набережные Челны преображаются с каждым годом: осваиваются новые жилые микрорайоны, обновляются проспекты и дороги, модернизируются объекты социального назначения.
На ваши плечи возложены очень ответственные задачи. В этом году нам предстоит сдать в эксплуатацию новую школу, многофункциональный центр, произвести реконструкцию площади Азатлык, второй этап набережной Тукая и Шишкинского бульвара, закончить ремонт на Московском проспекте. Ваше активное участие в реализации этих значимых для Набережных Челнов проектов заслуживает искренней признательности горожан.
В этот праздник примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, радости, добра, оптимизма и ярких достижений во имя процветания родного города!" - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте города.
Напомним, что сегодня празднование Дня строителя начнется в 17:00 на майдане парка Прибрежный. Приглашенными артистами на празднике станут Фирдус Тямаев и группа "На-На". После их выступления праздник продолжится дискотекой от "Европы Плюс Набережные Челны", а завершится красочным салютом в 21:30.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
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потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!
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Лежал в больнице с Кириллом. Это самый сильный и целеустремленный человек, из всех, которых я видел. Иногда...
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1. Я тоже, как остальные, считаю виноватым в смерти Миланы тебя. 13 июня твоя жена пошла к фельдшеру только по...
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Тогда подайте в суд на родителей, а не занимайтесь диванной борьбой, интернет-вояка. Слабо ? (Сейчас опять...