Мэр города Наиль Магдеев поздравил строителей с праздником

"Уважаемые работники строительных предприятий города, ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с Днем строителя!

Ваша профессия во все времена пользуется заслуженным уважением, являясь одной из самых востребованных и значимых для каждой страны, и особенно для города Набережные Челны.

Челнинские строители имеют богатый опыт, мощный потенциал и славные традиции, заложенные первопроходцами строительства КАМАЗа и автограда. Вы переняли их волю и энтузиазм, любовь к родному городу, желание дарить людям радость и простое человеческое счастье. Благодаря сплоченной работе архитекторов, проектировщиков и строителей Набережные Челны преображаются с каждым годом: осваиваются новые жилые микрорайоны, обновляются проспекты и дороги, модернизируются объекты социального назначения.

На ваши плечи возложены очень ответственные задачи. В этом году нам предстоит сдать в эксплуатацию новую школу, многофункциональный центр, произвести реконструкцию площади Азатлык, второй этап набережной Тукая и Шишкинского бульвара, закончить ремонт на Московском проспекте. Ваше активное участие в реализации этих значимых для Набережных Челнов проектов заслуживает искренней признательности горожан.

В этот праздник примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, радости, добра, оптимизма и ярких достижений во имя процветания родного города!" - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте города.

Напомним, что сегодня празднование Дня строителя начнется в 17:00 на майдане парка Прибрежный. Приглашенными артистами на празднике станут Фирдус Тямаев и группа "На-На". После их выступления праздник продолжится дискотекой от "Европы Плюс Набережные Челны", а завершится красочным салютом в 21:30.