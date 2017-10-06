Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил учителей

Уважаемые работники и ветераны образования, примите искренние поздравления с Днем учителя!

Сегодня высокий профессионализм челнинских учителей подтверждается значимыми достижениями в области образования: ежегодно школы, лицеи и гимназии попадают в различные авторитетные рейтинги; учителя получают награды, гранты в республиканских и федеральных конкурсах; подготовленные ими учащиеся становятся победителями международных конкурсов и олимпиад. Мы строим и капитально ремонтируем детские сады и школы, создаем ресурсные центры, занимаемся развитием научно-технической базы, финансово поддерживаем талантливых учителей. Все эти действия преследуют главную цель – развитие подрастающего поколения.

Благодаря вам, учителям, формируется интерес к знаниям, закладывается фундамент будущей мобильности школьника, его активность и способность к саморазвитию, раскрываются творческие способности. Уверен, что каждый из вас – профессионал, вкладывающий в свою работу не только инновационные методики, но и частичку души.

Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия Вам и Вашим семьям!