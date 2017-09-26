Мэр наградил полицейского, который спас утопающего ребенка в Челнах

во время утреннего совещания в мэрии Наиль Магдеев вручил Благодарственное письмо министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан старшему сержанту полиции Виктору Пшениснову за проявленное мужество и решительные действия при спасении ребенка в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, передает пресс-служба УМВД города.

Напомним, 17 июля на берегу реки Мелекеска Виктор спас несовершеннолетнего Рамиса Гильфанова. Старший сержант, нырнув в воду, вытащил со дна и оказал первую помощь ребенку.

Виктору Пшениснову в ноябре исполнится 25 лет. Он служит в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Набережные Челны, является полицейским-кинологом.